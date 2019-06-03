"Битва проиграна": Россия резко сократила число военных в Венесуэле – СМИ

"Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия – это серьезная потеря для Мадуро

Фото: twitter.com/FedericoBlackB.

Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

В своем воскресном материале издание, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ, утверждает, что это говорит о том, что Москва не верит в будущее правительства Боливарианской Республики президента Николаса Мадуро.

По данным WSJ, за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации Ростех, которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков. Издание подчеркивает, что такой шаг может быть вызван "отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами".

По мнению газеты, "свертывание присутствия Ростеха демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве в условиях, когда Москва сталкивается с экономическими трудностями у себя дома – отчасти, под влиянием санкций США".

"Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия – это серьезная потеря для Мадуро, который зачастую хвалился поддержкой со стороны России и Китая в знак того, что другие мировые державы готовы помогать ему в ожесточенном противостоянии с США", – указывает WSJ.

Издание подчеркивает, что такое решение руководство Ростеха приняло, оценив, сможет ли сотрудничество с Мадуро принести политическую выгоду. "Они уверены, что битва проиграна", - приводит газета слова источника.

В конце марта этого года в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) сообщили, что в Венесуэле открылся учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов.

Также сообщалось, что в марте Каракас, столицу Венесуэлы прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124.

По данным местного издания NoticieraDigital, на которое ссылается "Голос Америки", в Венесуэлу прибыли 99 российских военных или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым – начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии.

Также сообщается, что и Ан-124, и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле. О том, что и кого они перевозили, также не сообщалось.

Кроме того е в сети появилась информация, что для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, в Венесуэлу нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". В то же время, подтвердить присутствие россиян в стране так и не удалось.

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