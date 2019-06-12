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Бизнес-форум Путина превратился в форум недоверия к режиму Путина – СМИ

12 июня, 04:30

После бизнес-форума в Санкт-Петербурге усилилось звучание обеспокоенных голосов российского бизнес-сообщества

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

 Санкт-Петербургский экономический форум проходил на фоне отсутствия официальной делегации из США и видных представителей Запада, оттока иностранных капиталов из России и стагнации российской экономики. Как известно, Вашингтон не отправил официальных представителей на форум. Во многом из-за дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Итог традиционной встречи российской элиты, организованной Кремлем в Санкт-Петербурге – яркое представление о том, как спецслужбы довлеют над бизнесом. Об этом пишет французская газета Les Echos.

Большинство либеральных деятелей во всеуслышание изобличают нарушения верховенства права и указывают на основания для беспокойства по поводу растущего контроля людей из службы безопасности над бизнес-сообществом, отмечает издание.

"Они теперь возомнили о себе, что им все позволено на любом уровне. Это доказывает, что наша судебная система действует из рук вон плохо", – признался Les Echos Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.

"На форуме произошла вспышка скрытого в течение многих лет гнева против применения уголовной юрисдикции для разрешения торговых споров. Распространенным сценарием в деловой России является отсутствие независимого правосудия, что все чаще используется для защиты финансовых интересов людей, приближенных к ФСБ, одной из наследников КГБ", – говорится в статье Les Echos.

Напомним, выступая на одной из сессий форума, 6 июня, председатель Счетной палаты Российской Федерации и бывший министр финансов Алексей Кудрин отметил, что арест Майкла Калви стал "шоком для экономики" России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о позиции Владимира Путина по так называемому "делу Калви".

"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия", – отметил Песков.

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Тег форум, Путин, спецслужбы, экономический форум

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