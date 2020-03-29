Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

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В то время, как во многих странах мира из-за пандемии COVID-19 объявляют налоговые льготы и выдают огромные кредиты на борьбу с коронавирусом , в России фискальные органы продолжают давить на мелкий и средний бизнес.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Практически навернулись уже все отрасли малого, среднего предпринимательства. За этим крушениями посыпались и миллионы рабочих мест по всей стране. А этот бизнес, уже издыхающий и истощенный, продолжают по-прежнему, несмотря на все заверения и будут продолжать, доить железные лапы налоговиков без жалости, без снисхождения", – говорит бывший депутат Госдумы РФ четырех созывов.

По его мнению, налоговики здесь работают в очень тесной связке с вирусом.

"Они как спятившее доярки, которые добивают истощенных коров, врубив на полную мощность доильные аппараты. А аппараты уже давно молоко выкачали, выкачали кровь и сейчас сосут уже костный мозг из этих умирающих буренок", – образно описал ситуацию журналист.

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По словам публициста, отношение к предпринимателям в России примерно такое же, как к солдатам сталинской армии во Вторую мировую войну: "Бабы новых нарожают".

"Это только налоговое мясо. ... Причем это все, они, конечно, добьют, потому что госпоказуха и все институты насилия, которыми обросло государство, постоянно требуют средств. Вот это все разорение, эта вся ситуация – это все чревато бунтами, организованными или нет, смутой, возвращением нищеты и беспределом 90-х. Кстати, посмотрите симптомчик – что сейчас продается лучше всего. Продаются патроны и продаются биты", – обратил внимание Невзоров.

По его словам, если 1990-е годы были временем надежд, то 2020-е станут годами полной безнадеги.

"И Кремль из этого делает свои абсолютно извращенческие выводы: укрепляет репрессивный аппарат, увеличивает сосательные мощности налоговых доилок", – говорит журналист.

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"Хотя что бы следовало сегодня Путину сделать, о чем следовало бы сказать – что сворачиваем к чертовой матери все эти "Бессмертные полки", все эти парады, все эти "Арматы", все что тратится на эти геополитические игрушки никому не нужные, бросает в помощь уже разоренным людям, которые уже разорены по причине обрушения рубля и по причине остановки производства. Забывает к чертовой матери про Сирию, сваливаем оттуда, даже не попрощавшись с людоедом Асадом. Забываем про Донбасс, в который ухнуты триллионы. Прекращаем многослойное золочение поповских брюшек и вообще все бессмысленные игрушки Кремля, которые стоят сумасшедших денег", – заметил публицист.

"Но это все из области здравого смысла, следовательно, к России это не имеет никакого отношения, потому что Россия, кажется, всерьез решила в этой раскаленной лаве событий поискать брод. Кремль думает, что этот брод существует", – резюмировал Невзоров.

Напомним, ранее Невзоров объяснил, почему Путин – позер и понтярщик и мастер блистательной показухи .

Также напомним, что Невзоров троллил Путина за визит в инфекционную больницу, где лежат зараженные коронавирусом, после которого его пресс-секретарь распорядился уничтожить мобильный, которым снимали хозяина Кремля.

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