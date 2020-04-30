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Более 100 тысяч россиян заразились коронавирусом, за сутки рекордный рост

30 апреля, 11:57

Станислав Кожемякин

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург - лидеры по распространению эпидемии

В России, которая удерживает восьмое место в мире по распространению коронавирусной эпидемии, за вчерашний день зарегистрировали очередной антирекорд по количеству новых случаев инфицирования.

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19, 29 апреля диагноз подтвердился еще у 7 099 человек. Таким образом, совокупное количество зараженных выросло на 7,1% – до 106 498 пациентов.

Больше всего новых заразившихся – в Москве (3 093), где на сегодняшний день уже насчитывается уже 53 739 инфицированных коронавирусом, то есть каждый второй по стране в целом.

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Также в лидерах по количеству заболевших с начала эпидемии Московская область (11 710) и Санкт-Петербург (4062).

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Кроме того, за последние сутки 101 человек в РФ умер от коронавируса – второй день подряд этот показатель пересекает отметку в 100. Всего же с начала эпидемии скончались 1073 пациента с COVID-19.

Выздоровели и покинули медицинские палаты 11 619 человек, из них 1333 – за последние сутки.

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Также на фоне эпидемиологической ситуации российское правительство продлило на неопределенный срок временный запрет на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, который действовал до 1 мая.

Напомним, что в разгар эпидемии российский президент Владимир Путин покинул Кремль и Москву. В Кремле рассказали, где он прячется и как его оберегают от инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия коронавирус

Источник: Сегодня

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