Более 40% всех желающих уехать из России составляет молодежь – опрос

Численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса

Фото: AFP

Более 40% всех желающих уехать из России составляет молодежь – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f4/7cd/5c57f47cdbd76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f4/7cd/5c57f47cdbd76.jpg 2019-02-04T10:19:00+02:00 Россия Численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса

Среди россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства, наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Наименьший показатель, согласно опросу, приходится на возрастную группу старше 55 лет (5%).

В целом численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса.

При этом о стремлении перебраться за границу чаще говорят жители российских городов с населением более 100 тыс. человек, чем те, кто проживает на селе.

"Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства", – отмечают в "Левада-центре".

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса.

Также мы писали, что россияне назвали своими главными врагами США и Украину, а террористическая организация "Исламское государство", оказалась в конце списка.

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