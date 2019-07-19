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Более четверти россиян признали себя нищими

19 июля, 15:23

Каждому десятому жителю России не хватает денег даже на еду

Фото: Pixabay

В России, где этой весной заморозили накопительную часть пенсий, чуть больше четверти жителей страны считают свое финансовое положение плохим.

Согласно опубликованным результатам опрос фонда "Общественное мнение", такой точки зрения придерживаются 28% россиян. Еще 60% считают свое состояние средним, а 11% – хорошим.

Помимо того, если 25% респондентов признались в том, что им хватает денег только на пропитание, но не на новую одежду, то 12% заявили, что им и на продукты не хватает.

Купить новую одежду может себе позволить каждый третий россиянин (34%), бытовую технику – 18%, а автомобиль – 11%.

В то же время, четверть участников опроса (24%) отметили, что за прошедший год их состояние ухудшилось, а 18%, не пытая особых иллюзий, уверены, что в ближайший год жить станет еще хуже.

Как указано в опросе, 39% россиян полагают, что на прошедшие несколько месяцев их материальное положение практически не изменится, 22% затрудняются ответить, 21% предполагают, что оно улучшится, еще 18% ожидают ухудшения.

Напомним, что в прошлом месяце в продуктовых магазинах в России ввели новую услугу – купить товары в кредит.


Также ранее в этом году стало известно, что большинство семей в России - 65% – не владеют никакими сбережениями.

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Тег деньги, Россия, опрос, россияне, бедность, черта бедности, нищета

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