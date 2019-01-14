Более половины россиян выступают за отставку правительства – опрос

Сегодня, 13:58

В декабре 2018 года претензии к деятельности правительства России в общественном мнении стали более конкретными и оформленными

Среди россиян провели опрос. Фото: архив
Среди россиян провели опрос. Фото: архив

Уже боле половины россиян выступают за отставку правительства Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра.

"В декабре 2018 года претензии к деятельности правительства (России) в общественном мнении стали более конкретными и оформленными (о чем свидетельствует значимый рост частоты ответов на данный вопрос за прошедший год). Проблемы экономического благосостояния граждан и социальная поддержка со стороны государства по-прежнему возглавляют "рейтинг" недовольства деятельностью нынешнего правительства", - отмечают в Левада-Центре.

Как отмечается, на вопрос "вы были бы сейчас за или против того, чтобы отправить в отставку правительство России", 53% ответили утвердительно. Противоположного мнения придерживаются 40%. Затруднились с ответом – 8%.

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При этом в списке претензий к правительству: не может справиться с ростом цен, падением доходов населения – 57%; не может обеспечить людей работой – 46%; не заботится о социальной защите населения – 43%; не может справиться с кризисом в экономике – 36%; коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах – 32%; нет продуманной программы экономического развития – 28%; действует в интересах крупного бизнеса – 28%; низкий профессиональный уровень – 18%; недостаточно эффективно борется с преступностью – 16%; действует в интересах иностранного капитала – 16%.

Нет претензий к правительству только у 7% опрошенных.

Опрос был проведен 13–19 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство опрошенных социологами россиян выступили категорически против повышения пенсионного возраста.

Также мы писали, что россияне назвали своими главными врагами США и Украину, а террористическая организация "Исламское государство", оказалась в конце списка.
Россия, опрос, россияне
Источник:

"Сегодня"

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