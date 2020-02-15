Больного россиянина бросили умирать на снегу: его мучения сняли на видео

Медики оставили парализованного пациента у входа в больницу в Свердловской области

/ Фото: Flickr

В России, где ранее у женщины лечили перелом при помощи швабры, медики выбросили мужчину с параличом из кареты скорой помощи.

Ссылаясь на источник в экстренных службах, LifeShot сообщает, что инцидент произошел возле приемного отделения больницы в городе Каменск-Уральский в Свердловской области.

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Мужчину госпитализировали с защемлением нервных окончаний, из-за которого он не мог двигать ногами. Сперва медики его привезли на "скорой" в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали.

Парализованному россиянину пришлось просто ползти по снегу. В итоге он смог вызвать себе такси, и водитель помог ему забраться в салон и отвез домой.

В прошлом году новости "Сегодня" сообщали о другом случае в одной из российских больниц, где мужчина с ножом в спине пытался выйти на перекур. Медленно, но уверенно он передвигался по коридору больницы и врачи не могли ему помешать.

А на этой неделе в Санкт-Петербурге из больницы сбежала женщина, куда ее поместили на карантин из-за коронавируса. Ее против воли закрыли на магнитный замок, запретив написать отказ от госпитализации.

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