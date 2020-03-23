Большая ставка или символическая цель: почему Путин спешит внести изменения в Конституцию России

Владимир Путин принимает присягу на Конституции РФ / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин спешит провести "всенародное голосование" по поправкам в Конституцию, которые дают ему возможность узурпировать власть до 2036 года , чтобы максимально легитимизировать новую схему управления государством. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

То, что должно произойти 22 апреля, – это не референдум, а какая-то уникальная разовая акция, которой никогда не было и не будет, рассказал руководитель исследовательских программ в ОО "Центр содействия реформам" Георгий Чижов в комментарии сайту "Сегодня".

"То есть это само по себе, с юридической точки зрения, вообще сомнительное мероприятие, регламентирующие нормы для которого принимаются на ходу. Все это очень странно. Не говоря уже о том, что население должно поддержать или отвергнуть поправки в Конституцию, которые уже приняты Госдумой, Советом федерации, поддержаны Советами регионов, одобрены Конституционным судом, подписаны президентом. То есть вообще непонятно, чего ради это затевается. И в то же время очевидно, что власть очень хочет, чтобы это голосование прошло. Ей нужна легитимизация со стороны народа. Следовательно, явно какие-то большие ставки российской властью делаются на эти изменения в Конституцию", – отмечает политолог.

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При этом понятно, что подавляющее большинство населения (которому предложат ответить всего на один простой вопрос: одобряет ли гражданин изменения в Конституцию) многостраничный текст изменений не то чтобы изучить и осознать – даже прочесть не удосужится.

"Вспомните, как в романе Германа Гессе "Игра в бисер" описывается "фельетонная эпоха". Когда у политиков спрашивают о театре, у артистов – о политике, у писателей – о физике. Так вот: что значит спрашивать у рядовых россиян о конституционной реформе? С таким же успехом можно спросить их о том, что они думают, например, о физике твердых частиц. То есть это, конечно, просто политические игры, не более того. Но игры с большим политическим прицелом – обеспечить своим политическим действиям как бы высшую, неоспоримую легитимность. И, кроме того, в сложное положение попадает российская оппозиция: она раскалывается на тех, кто просто не пойдет голосовать, и тех, кто пойдет, но проголосует против", – говорит российский историк Виктор Мироненко .

Почему российская власть спешит с проведением голосования, эксперты объясняют по-разному.

"Кремлю нужно как можно быстрее закрыть вопрос с голосованием, который является дестабилизирующим фактором. Его проведение для Путина является фактическим плебисцитом, который обнуляет перспективу досрочного превращения президента РФ в "хромую утку". Однако количество внутриполитических и внешнеполитических "нештатных ситуаций" в 2020-2021 годах будет таким большим, что система власти уже фактически вышла из состояния баланса и политический процесс "управляемой демократии" становится все более неуправляемым", – отметил ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов .

По мнению же Георгия Чижова, планы Путина провести референдум до конца апреля были продиктованы в том числе символическими целями.

"Не исключаю, что 22 апреля было выбрано для того, чтобы успеть до 9 мая оформить изменения – чтобы они вступили в силу. Когда ожидалось и ожидается вроде бы до сих пор, что многие мировые лидеры приедут в Москву на празднование юбилея Победы. По всей видимости, по замыслу властей, они должны были ехать уже в "новую Россию". Правда, сейчас вообще непонятно, какие мероприятия будут в Москве 9 мая и кто на них приедет", – отмечает он.

Ранее мы писали, зачем Кремлю изменения в Конституции .

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