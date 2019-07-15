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Большая война России: эксперт рассказал, как будет действовать армия РФ

15 июля, 09:20

В Кремле отрабатывают систему войны с помощью тяжелой артиллерии и бронетехники

Фото: Reuters

Минувшая неделя отличалась в вооруженных силах РФ прежде всего тренировкой подразделений воздушно-десантных войск, дальнейшей подготовкой подразделений Центрального военного округа к стратегическим командно-штабных учений "Центр 2019". Об этом в блоге на сайте "Сегодня" пишет заместитель директора Института Мировой политики, военный эксперт Николай Белесков.

По его словам, интересными были учения бойцов 21 мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии, которые проходилди на полигоне Тоцкий, Оренбургской области.

"В учениях были задействованы до 4 тысяч бойцов, то есть большая часть бригады, вместе с 600 единицами техники, из которых 100 – это модернизированные Т-72Б3 и модернизированные БМП-2М. Бойцы данного подразделения учились действовать в условиях наступления при поддержке авиации. Данные тренировки интересны поскольку они хорошо показывают, как будут действовать россияне в случае войны. Основные силы врага будут уничтожаться в рамках бесконтактного боя – с помощью артсистем калибром 152-мм, РСЗО, которые будут наносить удары на дальность до 15-35 км. В то же время танки и другая бронетехника будут уничтожать остатки подразделений, которые не удалось уничтожить артиллерии, в рамках условий ближнего боя", – подчеркнул Белесков.

Напомним, в январе 2015 года  Верховная Рада Украины приняла постановление о признании России страной-агрессором. "За" проголосовал 271 народный депутат.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний на границе с Украиной Россия разместила 82 тысячи военнослужащих. Как сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

Он отметил, что сейчас всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует сейчас 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.

 Как сообщали новости "Сегодня" ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны.

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Тег Россия, военный, военные учения, агрессор, подразделения, бронетехника, РСЗО

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Сегодня

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