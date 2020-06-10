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Больше 15 тысяч: смертность в Москве обновила десятилетний рекорд

10 июня, 16:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Настоящее количество умерших от коронавируса в российской столице может быть вдвое выше

Уровень смертности от коронавируса в столице России может быть почти вдвое выше озвученного властями – в мае 2020 года в Москве умерло почти на 6 тысяч больше человек, чем в среднем за три предыдущих года.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский журналист и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".

"Про смертность в Москве в мае. Предыдущие 3 года смертность в Москве в мае месяце в среднем – 9 996 человек Предварительные данные по смертности в мае 2020 (предварительные!) – 15 700 человек. Рост на 57% и это повторение рекорда августа 2010,когда под Москвой горели торф и леса", – пишет он.

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Стоит отметить, что с апреля в России продолжается эпидемия коронавируса, главным очагом которой стала именно Москва – из 493 тысяч заболевших во всей стране почти 200 тысяч приходится на этот город.

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По официальным данным оперативного штаба по противодействию эпидемии РФ, жертвами COVID-19 в Москве стали чуть больше 3 тысяч человек. Таким образом, учитывая озвученные Венедиктовым данные, настоящий уровень смертности от вируса в российской столице может быть выше на 2,7 тысячи человек.

Раньше российские журналисты тоже пришли к выводу, что в стране искусственно занижаются истинные показатели жертв коронавируса.

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В то же время, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов утверждает, что количество скончавшихся пациентов может быть в два-три раза выше по всей стране, а не только в Москве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия коронавирус COVID-19

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