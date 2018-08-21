Больше половины россиян уверены, что кто-то стремится разрушить их скрепы – опрос

Также две трети россиян верят в заговор ученых с целью переписать историю России

Две трети россиян уверены в существовании группы лиц, стремящейся переписать российскую историю, и почти столько убеждены в существовании организации, целью которой является разрушение духовных ценностей России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 66% россиян считают, что такая группа лиц, стремящаяся путем подтасовки фактов, переписать историю в ущерб России, действительно, существует.

По возрастным группам респондентов среди опрошенных в возрасте 45-59 лет, а также в возрасте 60 лет и старше эта доля составляется почти три четверти (72%).

Среди опрошенных в возрасте 35-44 лет такую точку зрения разделяют 65%, среди респондентов 25-34 лет – 56%, а среди молодежи 18-24 лет – 51%.

Две трети респондентов (66%), имеющих незаконченное высшее и высшее образование, придерживаются такого мнения.

В свою очередь, 26% россиян считают, что такой группы историков не существует, а если отдельные исследователи и пересматривают исторические события, то потому, что "стремятся докопаться до истины". Среди россиян в возрасте 18-24 лет такую точку зрения поддерживает почти половина (47%).

Кроме того, 63% россиян, согласно данным опроса, верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у жителей страны.

Выше эта доля среди 45 – 59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%). Обратного мнения придерживается почти четверть опрошенных (24%).

Напомним, по данным ВЦИОМ, почти половина россиян верит в то, что инопланетяне существуют и находятся на Земле. На сегодняшний день 59% росиян думают, что ученые скрывают от них правду. Самыми недоверчивыми остаются люди, не окончившие школу (77%). В то, что Земля имеет форму шара и этому есть неопровержимые доказательства, верят 93% россиян.

Также опрос ВЦИОМ показал, что россияне среди деятелей начала XX века с симпатией чаще всего говорят о Николае II (54%), Иосифе Сталине (51%) и Владимире Ленине (49%). Негативные эмоции эти исторические личности сейчас вызывают у 23%, 28% и 29% респондентов соответственно.