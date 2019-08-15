Большинство пассажиров после жесткой посадки в Подмосковье отказались лететь в Крым

Всего на борту самолета было 226 пассажиров

/ Фото: AFP

Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, вернут билеты, ведь они отказались после инцидента лететь в оккупированный Крым.

Семь пассажиров уже вылетели в Симферополь. 65 пассажиров расселены в гостиницу при аэропорте и отправятся в Крым дополнительным рейсом.

154 человека отказались от дальнейшего перелета.

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Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг, 15 августа, в районе деревни Рыбинское Московской области.

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На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

Напомним, что это уже не первое ЧП с самолетами в России за эту неделю. Ранее у пассажирского Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский, лопнуло лобовое стекло.

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