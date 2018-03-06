Большой десантный корабль РФ вошел в Средиземное море

Сегодня, 10:38

По утверждениям СМИ, судно направляется в Сирию

(БДК) &quot;Орск&quot;. Фото: topwar.ru
(БДК) "Орск". Фото: topwar.ru

Во вторник, 6 марта, российский большой десантный корабль (БДК) "Орск" прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщают турецкие СМИ. 

По утверждению стамбульских сайтов, корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус. Именно там находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море.

СМИ отмечают, что корабль, судя по его осадке, был сильно нагружен. На его верхней палубе замечено большое количество тентованных грузовиков КамАЗ, а также грузовых автомашин ЗиЛ-131 с кузовами-фургонами типа "Кунг ", окрашенными в зеленый цвет. Это уже второй поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году.

Как сообщалось, с начала года походы в Сирию с грузами совершали БДК "Орск", "Азов", "Александр Отраковский", "Минск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

Ранее, Корабли ВМС Украины в Черном море перехватили судно с огромной партией контрабанды.

Ранее у берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту.

Кроме того, в январе  в Японском море исчезло российское судно "Восток"  с 21 человеком на борту
Россия, Сирия, корабль, десант, средиземное море
Источник:

Интерфакс

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