Большой десантный корабль РФ вошел в Средиземное море

Во вторник, 6 марта, российский большой десантный корабль (БДК) "Орск" прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

По утверждению стамбульских сайтов, корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус. Именно там находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море.

СМИ отмечают, что корабль, судя по его осадке, был сильно нагружен. На его верхней палубе замечено большое количество тентованных грузовиков КамАЗ, а также грузовых автомашин ЗиЛ-131 с кузовами-фургонами типа "Кунг ", окрашенными в зеленый цвет. Это уже второй поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году.

Как сообщалось, с начала года походы в Сирию с грузами совершали БДК "Орск", "Азов", "Александр Отраковский", "Минск" и транспортное судно "Кызыл-60".

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

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