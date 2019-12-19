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Бойня в центре Москвы: стрелка на Лубянке ликвидировали

19 декабря, 18:16

Личность злоумышленника устанавливают

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Российский спецназ ликвидировал мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы.

Об этом 19 декабря сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, уточнив, что личность стрелка устанавливается.

По предварительным данным, нападавших было трое. Они устроили стрельбу в приемной ФСБ.

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Спецслужбы подтверждают наличие потерпевших, но ни их точное количество, ни состояние, в котором они находятся, неизвестно.

По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны РФ, но Baza пишет об убитом сотруднике ГИБДД – 32-летнем Илье Фисенко. Он первым попал под обстрел и скончался на месте от ран.

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Злоумышленник забаррикадировался в одном из зданий на улице Большая Лубянка и вел прицельный огонь по прохожим. На место ЧП стянули спецназ, был объявлен план "Крепость" и произошел штурм захваченного здания, в ходе которого стрелка нейтрализовали.

Обстоятельства случившегося пока что до конца не известны.

Напомним, в прошлом году на станции метро Курская в Москве неизвестный мужчина убил полицейского.

А несколько дней назад на парковке в жилом районе города обнаружили тело чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна – мужчину застрелили возле его автомобиля Infinity и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

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Россия Москва стрельба ФСБ расстрел

Источник: Сегодня

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