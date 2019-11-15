Бойня в российском колледже: задержаны двое подозреваемых

Оказалось, что в учебном заведении нет металлодетекторов, а охранник работал без разрешительных документов

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали подозреваемых по делу о расстреле студентов в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в российском Благовещенске 14 ноября.

Среди задержанных – директор охранной фирмы, а также охранник, который накануне пропустил юношу с ружьем в колледж.

По версии следствия, мужчина работал без разрешительных документов, а в учебном заведении отсутствуют рамки металлодетекторов. Поэтому 19-летний студент 4-го курса Даниил Засорин спокойно зашел в помещение и открыл стрельбу.

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В результате бойни один студент погиб, трое – в больнице. Убив своего однокурсника Алексея Голубничего, стрелок покончил с собой на месте.

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Напомним, что студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства характеризуют устроившего стрельбу молодого человека как спокойного, неконфликтного человека.

После случившегося следователи возбудили два уголовных дела – по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, а также о халатности, проявленной охранником учебного заведения.

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