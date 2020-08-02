"Бред достиг сознания": патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его "миллиардах"

Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал паству не верить слухам о богатстве его и других православных архиереев. Об этом он сказал во время проповеди в храме Пророка Илии в Москве.

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"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять", - сказал глава РПЦ, сообщает Интерфакс.

Патриарх рассказал, что однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет шесть миллиардов долларов США.

"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", – посетовал глава РПЦ.

Так говорят и пишут для того, "чтобы мы перестали говорить Божию правду", уверяет патриарх РПЦ.

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"Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут", – подытожил Кирилл.

Ранее мы сообщали, что патриарх Кирилл поздравил россиян с началом Великой Отечественной: соцсети возмущены.

Кроме того, священник Русской православной церкви схиигумен Сергий (Романов) призвал Владимира Путина передать ему власть над страной.

Схиигумен Сергий призвал Путина передать власть

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