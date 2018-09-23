Бренд Petroff & Boshiroff: в России подали заявку на регистрацию товарного знака

Сегодня, 12:49

Под этим брендом можно будет выпускать духи, одежду и женские акссесуары

фото AFP
фото AFP

В России компания "Золотой бренд" подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff. Его планируют передать россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" ссылаясь на пресс-службу компании "Золотой бренд".

"Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации "Золотой бренд" намерены подарить эти товарные знаки самим Петрову и Боширову", – рассказал представитель компании.

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Как сообщает агентство, он отказался уточнить, ведет ли компания переговоры с Александром Петровым и Русланом Бошировым по поводу регистрации данного бренда.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства "Москва", товарный знак позволит выпускать и продавать под этим брендом различные химические препараты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, защитные вещества, духи и другие парфюмерные изделия, а также одежду и женские аксессуары.

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Кроме того, под этим брендом можно будет оказывать услуги туристических и охранных агентств, открывать фитнес-клубы и бары.

Заявка на регистрацию бренда подана 14 сентября 2018 года.

Напомним, расследователи доказали причастность "отравителей Скрипалей" к ГРУ. Журналисты российского онлайн-издания The Insider продолжают публиковать доказательства причастности отравителей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии к спецслужбам.
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