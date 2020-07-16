Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали

Российские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

Россия совершила кибератаку, чтобы похитить данные исследований, посвященных разработке вакцины от коронавирусной инфекции, которую создают в Великобритании.

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С таким заявлением 16 июля выступили спецслужбы сразу трех стран – Канады, Великобритании и США.

В частности, как заявили в Национальном центре кибербезопасности Британии, за хакерской атакой стоит российская группировка APT29, известная как Dukes и Cozy Bear. Именно их США обвинили в кибератаке на сервера Демократической партии США перед выборами в 2016 году.

Британские эксперты считают, что эта организация "почти наверняка входит в состав российских спецслужб". Ее члены с начала года неоднократно атаковали британские, канадские и американские организации, участвующие в разработке вакцин от COVID-19.

Для кражи информации киберпреступники использовали разные инструменты и методы, включая пользовательские вредоносные программы WellMess и WellMail.

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В Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства уже пообещали привлечь организаторов хакерских атак к ответственности.

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"Абсолютно недопустимо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с коронавирусной пандемией. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и её союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира", – заявил глава МИД Доминик Рааб.

С аналогичными обвинениями в адрес этой группировки выступили Центр безопасности коммуникаций Канады и Агентство национальной безопасности США.

В Кремле же свою причастность отрицают.

"Россия не знает, кто мог взламывать фармкомпании и не имеет к этому никакого отношения", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав подобные обвинения "голословными".

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Напомним, ранее в этот же день Рааб заявил о причастности РФ еще к одной хакерской атаке - "сливу" секретных торговых документов США и Британии. В связи с этим Лондон начал уголовное дело.

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