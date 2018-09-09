Британия назвала условие ареста отравителей Скрипалей

Лондон намерен применить все имеющиеся у нее "широкие возможности" против Москвы

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Об этом заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид, сообщает ВВС.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое министерство обороны".

В ответ, заявил Саджид Джавид, Британия применит все имеющиеся у нее "широкие возможности" против России. При этом министр признал, что подозреваемые, скорее всего, никогда больше не появятся на территории Британии.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года, являются "сотрудниками ГРУ".

Также напомним, Мэй заявила, что Великобритания будет добиваться новых санкций ЕС против России, поскольку Лондон намерен наказать тех, кто причастен к кибератакам и нарушению прав человека.