Бронепоезд Ким Чен Ына покидает Россию

Переговоры лидеров КНДР и России прошли в четверг на Русском острове во Владивостоке

Фото: AFP

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына отъехал от вокзала Владивостока и направился обратно в Северную Корею.

В церемонии проводов лидера КНДР приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в КНДР Александр Мацегора, которые проводили состав с первого пути вокзала Владивостока.

Напомним, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду. Переговоры прошли в четверг на Русском острове во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

Напомним, что северокорейский лидер прибыл в российское Приморье накануне на бронепоезде. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Не обошлось без курьеза - сотрудники охраны Ким Чен Ына и протиральщики в белых перчатках на ходу догоняли поезд и начищали поручни и сам вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.

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