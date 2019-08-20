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Бряцает оружием: Россия анонсировала военные учения

20 августа, 00:23

Для отработки совместных действий с Россией на учения привлекаются военные семи стран

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные вместе с представителями еще семи стран примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", которые пройдут в сентябре.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Для отработки совместных действий на учения привлекаются войска из Китая, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

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"В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10700, других государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200", — добавили в российском Минобороны.

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В предыдущих учениях "Центр", которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана. Россия не в первый раз бряцает оружием, в 2015 году было задействовано около 95 тысяч военных, более 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей.

Напомним, ранее Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей. Отмечается, что маневры в Крыму проходили в рамках учений войск Южного военного округа РФ, в который незаконной включен и украинский полуостров.

В свою очередь военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

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Россия Китай Пакистан военные учения

Источник: ТАСС

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