"Будет бойня": Турция предостерегла Россию от атак на сирийский Идлиб

Сегодня, 16:50

Мевлют Чавушоглу заявил, что в Идлибе важно различать "террористов", повстанцев и до трех миллионов мирных жителей

Мевлют Чавушоглу. Фото: aa.com.tr
Мевлют Чавушоглу. Фото: aa.com.tr

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию воздержаться от бомбардировок региона Идлиб на севере Сирии. Об этом пишет Reuters.

Чавушоглу заявил, что в Идлибе важно различать "террористов", повстанцев и до трех миллионов мирных жителей.

"Мы должны определить этих террористов и ликвидировать их с помощью разведки и вооруженных сил", – сказал он в Анкаре накануне переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чья страна поддержала Асада армией.

"Было бы бойней бомбить Идлиб, мирных жителей, больницы, школы только потому, что там есть террористы", - отметил Чавушоглу.

Идлиб контролируется множеством повстанческих группировок, но доминирующей силой считаются суннитские джихадисты-мусульмане.

"Нужно различать умеренных повстанцев и радикалов. Местные жители и умеренные повстанцы очень обеспокоены этими террористами, поэтому мы должны бороться против них все вместе", – сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на последнем этапе подготовки к новой военной операции в Сирии.

Напомним, в России заявили о достижении соглашения по войскам Ирана в Сирии.
Сирия, Турция, бойня, Идлиб

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