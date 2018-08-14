"Будет бойня": Турция предостерегла Россию от атак на сирийский Идлиб
Мевлют Чавушоглу заявил, что в Идлибе важно различать "террористов", повстанцев и до трех миллионов мирных жителей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию воздержаться от бомбардировок региона Идлиб на севере Сирии. Об этом пишет Reuters.
Чавушоглу заявил, что в Идлибе важно различать "террористов", повстанцев и до трех миллионов мирных жителей.
"Мы должны определить этих террористов и ликвидировать их с помощью разведки и вооруженных сил", – сказал он в Анкаре накануне переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чья страна поддержала Асада армией.
"Было бы бойней бомбить Идлиб, мирных жителей, больницы, школы только потому, что там есть террористы", - отметил Чавушоглу.
Идлиб контролируется множеством повстанческих группировок, но доминирующей силой считаются суннитские джихадисты-мусульмане.
"Нужно различать умеренных повстанцев и радикалов. Местные жители и умеренные повстанцы очень обеспокоены этими террористами, поэтому мы должны бороться против них все вместе", – сказал Чавушоглу.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на последнем этапе подготовки к новой военной операции в Сирии.
Напомним, в России заявили о достижении соглашения по войскам Ирана в Сирии.