Будет ли большая война: Захарова объяснила ситуацию с учениями России "Восток-2018"

В НАТО опасаются, что Москва ведет подготовку к военному конфликту, но в МИД РФ дали четкий ответ по этому поводу

Международные маневры "Восток-2018" не являются подготовкой к масштабному конфликту и никак не угрожают странам НАТО. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Пор ее словам, крупные учения не являются подготовкой России к масштабному конфликту.

"Мы эти заявления (о подготовке к масштабному конфликту. – Ред.) слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов. К сожалению, мы к ним привыкли. На Западе все еще сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии, в любом явлении, оснований для этого нет никаких. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и Евроатлантики и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", – сказала Захарова.

Она отметила, что российская сторона даже приглашала еще несколько месяцев назад военных атташе НАТО для наблюдения за маневрами.

Напомним, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал крупные военные учения "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября. Отмечается, что такого масштаба в России не было с 1981 года. Планируется задействовать более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".