Будущее Минских соглашений: Лавров сделал циничное заявление

Москва продолжает цинично требовать от Киева выполнять Минские соглашения, в то время как Россия отказывается выполнять взятые на себя обязательства. С новым заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера – это все от лукавого, либо от незнания предмета, такое тоже вполне допускаю. Там (в Украине) многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что у России якобы есть единственная "красная линия" относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, "она заключается в необходимости строго, полностью и в соответствующей последовательности выполнять Минские договоренности".

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"Слышим мы и заявления, в том числе с самого высокого уровня украинского руководства, о том, что Минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции против Российской Федерации. Я думаю, что нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность Минских соглашений должно быть стыдно за таких своих подопечных", - заключил Лавров.

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Ранее вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина намерена модернизировать Минские договоренности, если Россия не проявит желания их выполнять. Однако Киев не собирается из них выходить, поскольку от этих практически не работающих соглашений есть польза.

В то же время в Москве не раз заявляли, что против пересмотра "Минска", и настаивают на последовательности выполнения пунктов, как записано в документе. А вот во Франции, которая является участником "нормандских переговоров" по Донбассу, недавно признали – Минские соглашения нужно пересмотреть.

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