Будут жаловаться на проблемы: россияне установили памятник Путину (видео)

Жители России уже не знают, как иначе привлечь внимание президента к проблемам обычных людей

Фото: скриншот

В Сибири, которая в этом году успела пострадать и от наводнений, и от пожаров, установили памятник российского президента Владимира Путина – местные жители надеются хоть таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам.

Бюст Путина появился в Иркутской области – в Ольхонском районе, который является частью Байкальской природной территории. Активисты сообщили об этом на специальном видео.

"Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы нарушить либо то, либо другое постановление", — говорит один из них.

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Авторы заявляются об ограничении своих прав и постоянной угрозе привлечения к ответственности за то, что не является нарушением в территориях регионах РФ.

"Мы, население побережья Байкала, оказались под жестким прессом законов: мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое", — поясняют активисты.

По их словам, они подвергаются дискриминации из-за того, что живут на Байкальской природной территории.

Напомним, недавнее исследование фонда "Общественное мнение" показало, что на выборах за него готовы проголосовать лишь 43% россиян.

По мнению экспертов, снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами из-за выборов в Москве или отказом тушить масштабные пожары в Сибири. Аналитики также прогнозируют дальнейшее падение рейтинга президента РФ.

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