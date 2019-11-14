"Был тихий, спокойный": появились подробности о стрелке в колледже в России

/ Фото: Mash

Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства характеризуют устроившего стрельбу молодого человека как спокойного неконфликтного человека.

"Он был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Учился на четвертом курсе. Никто его не трогал, абсолютно никто", - рассказал один из студентов колледжа на видеозаписи, распространенной в интернете.

По словам другого студента, парень, устроивший стрельбу, "был добрый, занимался спортом".

Как сообщалось, в четверг 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний юноша, еще трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. Стрелок покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Видео: Mash

Telegram-канал Mash сообщает, что нападавший на собственный колледж студент Даниил Засорин застрелился после прибытия силовиков. Полицейские требовали парня сдаться, он выстрелил в себя. По предварительной информации, оружие в его руках – Иж-81.

Также сообщается, что погибший при стрельбе в благовещенском колледже Алексей Голубничий собирался жениться на своей девушке Дарине. Парень планировал сделать предложение буквально на днях, девушка мечтала связать с ним свою судьбу.

Напомним, 17 октября 2018 года в керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следкома России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

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