Быть популярнее Сталина: российский дипломат объяснил, зачем Путин де факто стал "царем"

Французский писатель, а в прошлом советский дипломат Владимир Федоровский, анализируя политику Путина в соотношении с историей России, отметил факторы жестокости и авторитаризма, как непеременные составляющие политики кремлевских вождей. Об этом Федоровский рассказал в интервью изданию Le Figaro.

"Вся наша история – сплошная жестокость. Александр Яковлев подытожил ее в трех цифрах: 25 млн погибших при Ленине, Троцком и Сталине; 27 млн в ходе Второй мировой войны; и на следующий день после развала СССР инфляция в 2500%", – сказал Федоровский.

По словам Федоровского, нынешний президент России являет собой фактически монархическую фигуру.

"Он убежден, что страна нуждается в политической стабильности, и он возжелал стать ее олицетворением, принимая на свой счет всю российскую политическую мифологию, состоящую в неутолимом желании величия и возрождения, выходящем за пределы эпох и режимов. Сталин более популярен, чем Петр Великий! Россияне не желают слышать о преступлениях советских деятелей. В их представлении Сталин спас мир от Гитлера, и его величественный образ завораживает моих современников", – пояснил писатель.

По словам дипломата, Путин – дитя СССР, выросшее на советских мифах.

"Путин очень хорошо резюмировал это в одной фразе: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы". По его мнению, революция, затем коллективизация были полезными и интересными экспериментами. К тому же 80% россиян сегодня ностальгируют по СССР: Путин был бы идиотом, чтобы не принимать это в расчет", – считает Федоровский.

Но, по словам писателя, что касается Ближнего Востока, то Путин продолжил политику, которую прежде проводил СССР, но принципы стратегии были еще при российском царизме.

"Основные принципы этого стратегического видения возникли до 1917 года. Путин доносит идею о том, что Россия является щитом перед лицом исламизма, которая восходит к эпохе Ивана Грозного в XVI веке", – напоминает собеседник издания.

Писатель также указал на просчет Запада в плане санкций. Ведь, по его мнению, американцы недооценили способность русских в рекордное время возродить свою армию нового образца.

"Торговые санкции против России привели лишь к усилению Путина, в то время как они были задуманы для его дестабилизации: эти санкции в первую очередь настигли российских олигархов, к которым народ питает глубокую ненависть. Все это демонстрирует полное отсутствие стратегического видения у стран Запада", – утверждает Федоровский.

Напомним, по мнению российского философа Маскима Горюнова, Россия во власти Путина – это страна, которая живет по правилам Ассирийской империи в древнем мире.

А вот председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев уверен, что Россия вскоре распадется на 9 частей.