Бывшего лидера донецких боевиков все же утвердили мэром в России

Несмотря на протесты жителей столицы российской Калмыкии, города Элиста, экс-главаря террористической группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова все же назначили ее мэром.

С 26 сентября прошлого года он исполнял обязанности главы администрации Элисты, а 3 марта его назначение на постоянном основании поддержали 19 из 23 депутатов Элистинского городского собрания.

Дмитрий Трапезников возглавил "ДНР" после убийства главаря боевиков Александра Захарченко в 2018 году и некоторое времени был его преемником.

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В сентябре 2019 года по предложению главы Калмыкии Бату Хасиков его назначили и.о. главы Элисты. Многие эксперты посчитали, что за этим назначением стоял кремлевский куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков.

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Несмотря на это, появление ставленника Кремля в Элисте вызвало гнев местных жителей – они заявили, что Трапезников не знает ни города Калмыкии, ни самой республики и никак к ним не привязан. Кроме того, они припомнили Трапезникову, что он уничтожал украинский язык на Донбассе.

В ответ на это Хасиков обвинил организаторов митингов в "провокации". Прокомментировали этой и в Кремле – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал назначение мэра Элисты "исключительно прерогативой главы региона".

К тому же, одного из участников акции против назначения мэром экс-главаря боевиков решили наказать – суд Элисты его оштрафовал.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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