Бывший правоохранитель под Иркутском убил 80 человек

В российском Иркутске суд рассмотрел два последних преступления из 60, в которых обвиняют экс-сотрудника милиции Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк.

Попкову вменили 60 новых преступлений. Это случилось уже после того, как ему вынесли приговор в виде пожизненного заключения в 2015 году за убийства.

14 мая были предоставлены доказательства по последним двум преступлениям, они произошли в 1998 и 2010 годах.

Попков был приговорен к пожизненному заключению в январе 2015 года. Его признали виновным в убийстве 22 человек и двух покушениях на убийство. Полиция продолжила расследование и раскрыла причастность ангарского маньяка еще к нескольким преступлениям. В январе 2017 года Попков признался в убийстве еще 60 человек.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что по вечерам и по ночам злоумышленник предлагал женщинам подвезти их или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места и убивал.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Попков страдает от гомицидомании – непреодолимого влечения к убийствам.

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