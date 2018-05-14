Бывший правоохранитель под Иркутском убил 80 человек

Сегодня, 17:15

В прокуратуре предоставили доказательства 60 преступлений маньяка

Фото : Следственный Комитет РФ
Фото : Следственный Комитет РФ

В российском Иркутске суд рассмотрел два последних преступления из 60, в которых обвиняют экс-сотрудника милиции Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк.

Попкову вменили 60 новых преступлений. Это случилось уже после того, как ему вынесли приговор в виде пожизненного заключения в 2015 году за убийства. 

14 мая были предоставлены доказательства по последним двум преступлениям, они произошли в 1998 и 2010 годах. 

Попков был приговорен к пожизненному заключению в январе 2015 года. Его признали виновным в убийстве 22 человек и двух покушениях на убийство. Полиция продолжила расследование и раскрыла причастность ангарского маньяка еще к нескольким преступлениям. В январе 2017 года Попков признался в убийстве еще 60 человек.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что по вечерам и по ночам злоумышленник предлагал женщинам подвезти их или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места и убивал.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Попков страдает от гомицидомании – непреодолимого влечения к убийствам.

Ранее мы писали, что в России вынесли приговор "банде амазонок", на счету которых 10 жестоких убийств – женщины не щадили даже детей.

Также мы сообщали, что в Приамурье 72-летний дед сколотил банду пенсионеров-грабителей.

А под Петербургом трое подростков зарубили топором совращавшего их мужчину.
Россия, суд, маньяк, убийство, полиция
Источник:

Интерфакс

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