В России бывший топ-чиновник подал в суд на Путина: подробности

На президента России Владимира Путина, на которого в прошлом году подали в суд из-за нарушения правил дорожного движения во время визита в аннексированный Крым, снова поступил иск.

На этот раз на него подал в суд бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он пытается оспорить в Верховном суде России свое увольнение – Путин, который значится в ходатайстве ответчиком, отправил его в отставку еще 29 января.

Обращение бывшего губернатора будут рассматривать 30 июня. Любопытно, что судья Вячеслав Кириллов, который будет этим заниматься в 2003-2007 годах был судьей Верховного суда Чувашии.

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Стоит отметить, что решение об увольнении Игнатьева Путин аргументировал утратой к нему доверия на фоне двух громких скандалов, из которых его даже выгнали из путинской партии "Единая Россия".

Сначала он призвал журналистов из лояльных ему региональных СМИ "мочить" коллег за критику власти. На его слова обратили внимание даже в ООН и ОБСЕ, осудив высказывание на тот момент чувашского лидера.

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Позже он обрушил на себя волну гнева во время передачи городской пожарной службе новой служебной машины, заставив сотрудника МЧС буквально прыгать за ключами.

Стоит отметить, что российские чиновники регулярно делают оскорбительные высказывания в адрес собственных сограждан. Например, что ранее в этом году сотрудница Центра молодежных инициатив в Саратовской области РФ Лидия Бузовчук раскритиковала "скулящих рожениц" и предложила выплаты для них передавать пенсионерам.

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А в прошлом году сотрудник "дочки" российской госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок "скотобазой", за что был уволен.

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