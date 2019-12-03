Цемах и дело MH17: в Кремле ответили на обвинения Нидерландов

Песков заявил, что ситуация вокруг террориста Цемаха не имеет отношения к Кремлю

Владимир Цемах / Фото: AFP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Нидерландов в адрес России по поводу игнорирования запроса о выдаче террориста Владимира Цемаха не касаются Кремля.

"Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь не могу ничего сказать", – заявил Песков во вторник журналистам.

Ранее прокуратура Нидерландов сообщила,что российские власти отказались арестовать бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады так называемой Донецкой народной республики, террориста Владимира Цемаха, которого Нидерланды считают одним из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете Malaysia Airlines рейса MH17.

Прокуратура напомнила, что ранее направила РФ просьбу о предварительном аресте Владимира Цемаха.

Однако, по данным прокуратуры, "Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу".

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"В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", – отметили в ведомстве.

Напомним, в июне текущего года стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Отмечалось, что Цемах как эксначальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

"Его фамилия была с самого начала", – сказал он.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля – воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также у экспертно-журналистской группы Bellingcat нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательства был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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