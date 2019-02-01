Центральные банки мира в 2018 году купили более 650 тонн золота

Крупнейшими покупателями золота стали Россия и Турция

Фото: AFP

Центральные банки мира в 2018 году купили более 650 тонн золота //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/461/444/5c54614441e99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/461/444/5c54614441e99.jpg 2019-02-01T17:12:00+02:00 Россия Крупнейшими покупателями золота стали Россия и Турция

В 2018 году центральные банки стран мира приобрели 651,5 тонны золота, что на 74 процента больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на доклад Всемирного совета по золоту.

Лидером по объему закупленного золота стал российский Центробанк, который приобрел 274 тонны и довел свои резервы драгоценного металла до 2133 тонн.

На втором месте – ЦБ Турции, нарастивший за год золотые запасы на 51,5 тонны.

Аналитики отмечают, что две страны наращивали золотые запасы из-за роста напряженности в отношениях с США, таким образом снижая зависимость от американского доллара

Третье место в рейтинге крупнейших покупателей золота занял Казахстан с показателем 50,6 тонны.

Спрос на ювелирное золото остался на уровне 2017 года. Всего покупатели приобрели 2200 тонн драгметалла. Индия купила 598 тонн, а Китай 672 тонны.

Технологический сектор запасся 334,6 тоннами металла, что на 1% больше по сравнению с 2017 годом.

Напомним, банк Англии отказался возвращать золото на сумму 1,2 млрд долларов режиму Мадуро.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

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