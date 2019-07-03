Чаще всего гибнут российские субмарины: ТОП-5 подводных катастроф

Даже списанные на берег подлодки представляют для своего экипажа смертельную опасность

Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr.

2 июля стало известно, что днем ранее в результате пожара на подлодке АС-12 "Лошарик" в России погибли 14 моряков.Как сообщил в Минобороны РФ, инцидент произошел во время батиметрических измерений в рамках "изучения придонного пространства и дна Мирового океана" на научно-исследовательском аппарате.

"14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", – сообщили в ведомстве.

На момент обнародования этого сообщения пожар на аппарате потушили и доставили его на главную военно-морская база Северного флота России в Североморске. Позднее стали известны чины погибших российских подводников. В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметил президент РФ Владимир Путин.

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2017, лодка San Juan, Аргентина

15 ноября 2017 года пропала с радаров в Южной Атлантике аргентинская подводная лодка San Juan с 44 членами экипажа на борту. В ее поисках участвовали более десяти судов и самолетов из Аргентины, США, Великобритании, Чили и Бразилии.

Экипаж подлодки перестал выходить на связь по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту было 44 человека. Перед исчезновением аргентинская субмарина сообщала о неполадках – в частности, о неисправностях в электронике, и лодка была направлена обратно на базу. Об этом заявил военно-морской представитель страны – командующий флотом Габриэль Галеацци. По его информации, подводная лодка всплыла и перед тем, как исчезнуть, сообщила о проблеме, связанной с коротким замыканием в системе электропитания субмарины.

"Поэтому ее наземная команда приказала ей вернуться на свою военно-морскую базу в Мар-дель-Плата", – сказал он.

Фото: pixabay.com

По словам Галеацци, подводные лодки подготовлены к системным неисправностям.

"Военное судно имеет множество резервных систем, позволяющих ему переходить от одной (системы – ред.) к другой, когда есть неисправность", – сказал он.

Согласно данным CNN, на предполагаемом месте аварии сонарные системы двух поисковых кораблей ВМС США уловили шумы, похожие на стук инструментов, ударяющихся о корпус подводной лодки. По другим версиям, был зафиксирован подводный взрыв.

Только через год после катастрофы, 17 ноября 2018-го, затонувшую подлодку ВМС Аргентины San Juan нашла американская компания Ocean Infinity.

"Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что сегодня обследование объекта повышенного интереса номер 24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров подтвердило обнаружение субмарины San Juan", – говорилось в сообщении ВМС республики в Twitter.

Подлодка была обнаружена поблизости от полуострова Вальдес на атлантическом побережье Аргентины. Субмарину нашли телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом в одном из мест, указанных частной американской компанией Ocean Infinity, которая получила вознаграждение в размере 7,5 млн долларов США.

По словам командующего ВМС Аргентины контр-адмирала Дэвида Бурдена, причиной гибели аргентинской подводной лодки стал взрыв. По данным расследования, подлодка пострадала от попадания воды в аккумуляторные баки, что вызвало короткое замыкание.

2013, лодка Sindhurakshak, Индия

14 августа 2013 года стало известно, что взорвалась подводная лодка в Индии – катастрофа произошла прямо в порту Мумбаи. В результате на дизель-электрической подводной лодке российского производства Sindhurakshak оказались заблокированными 18 человек.

Два взрыва на подлодке, стоявшей в специальном доке, произошли в ночь на 14 августа и вызвали сильный пожар. Первый взрыв повлек за собой более серьезный взрыв, который привел к детонации вооружений, находившихся на борту. В результате субмарина почти полностью погрузилась под воду. Несколько человек, находившихся в непосредственной близости, были госпитализированы, также пострадали другие лодки в доке.

Главнокомандующий индийским военно-морским флотом Девендра Кумар выразил надежду, что кому-то из моряков удалось выжить, найдя запас воздуха, но не сложилось: все 18 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Так как субмарина была российского производства, в расследовании причин трагедии принимали участие эксперты из РФ. По информации издания Business Standart, они назвали следующие версии: диверсия, утечка водорода из аккумуляторной ямы, нарушение правил ведения работ на технике и технический сбой одной из систем. В результате одной из этих причин взорвался боезаряд.

Лодка была поднята на поверхность 6 июня 2014 года.

Нужно отметить, что за субмариной Sindhurakshak тянулась дурная слава. В первые же годы эксплуатации (была спущена на воду в 1997 году) подлодка столкнулась с рыболовецким судном и врезалась в пирс. А феврале 2010 в результате взрыва на борту один моряк погиб, двое получили ранения. Следующий взрыв похоронил Sindhurakshak.

2008, лодка К-152 "Нерпа", Россия

9 ноября 2008 года атомная подводная лодка "Нерпа" убила 20 человек.Трагедия произошла на субмарине, которая еще только проходила испытания в Японском море и готовилась для сдачи в десятилетнюю аренду ВМС Индии, которые готовы были заплатить $650 млн. После испытаний "Нерпу" должны были переименовать в INS Chakra.

Фото: Associated Press

На подлодке почему-то несанкционированно сработала система пожаротушения (следствие пришло к выводу, что ее самовольно запустил один из матросов), в результате чего автоматически были заблокированы один или два отсека лодки. Там в это время находились люди. Сработала система химического тушения, работающая на фреоне — веществе, мгновенно вытесняющем кислород, который необходим для поддержания горения. В результате вброса фреона 20 человек погибли (6 — военных и 14 — сотрудники Амурского судостроительного завода, проводившие испытания). Более 20 человек получили отравления фреоном.

Всего на борту подлодки было 208 человек, из них 81 военнослужащий. Как утверждали в российском ВМФ, сама субмарина повреждений не получила, и ее атомный реактор не пострадал.

Эксперты пояснили, что автоматические системы, аналогичные той, что сработала на "Нерпе", эффективны, но опасны для экипажа. Единственная возможность спастись — быстро надеть портативный дыхательный аппарат. На борту было 220 таких аппаратов, но они оказались нетронутыми. Возможно, экипаж просто не знал, где они хранились, и с собой их не носили.

После долгих испытаний, 4 апреля 2012 года подводная лодка была все-таки официально принята на вооружение индийских ВМС на базе Вишакхапатнам.

2003, лодка К-159, Россия

Советская атомная подлодка, выведенная из состава флота еще в 1989 году, затонула ночью 30 августа 2003 года вблизи острова Кильдин на глубине от 170 до 248 метров в то время, как ее буксировали из бухты Гремиха для утилизации на судоремонтном заводе "Нерпа" в городе Снежногорск.

В результате погибли 9 человек, но одному — старшему лейтенанту Максиму Цибульскому, удалось спастись (якобы Цибульский смог выжить благодаря лишнему весу: излишки жировой ткани позволили ему избежать смертельного переохлаждения).

В сентябре 2014 года российские и норвежские ученые осмотрели К-159. Экспресс-анализ проб показал, что уровень радиации не превышен. По самым благоприятным прогнозам, в таком состоянии она может пролежать еще 20 лет.

К-141 "Курск", Россия, 2000

Гибель российской атомной подлодки "Курск",которая произошло в Баренцевом море в 175 км от Североморска 12 августа 2000 года, принято считать одной из крупнейших трагедий в послевоенной истории подводного флота РФ – все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Команда российского атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 "Курск" (проект 949А "Антей") выполняла условный ракетный удар по кораблям "противника", после чего связь с субмариной была потеряна. Официальной причиной трагедии был назван взрыв торпеды в носовом отсеке лодки. Но по одной из неофициальных версий, "Курск" был торпедирован американской субмариной.

Кроме 111 членов экипажа, среди жертв подводной лодки "Курск" были пять представителей штаба 7-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ и два сотрудника предприятия "Дагдизель", находившиеся на борту. По заключению экспертов, смерть моряков наступила по времени от нескольких секунд до 6-8 часов после взрыва.

Фото: AFP

Россия отказалась от международной помощи, предложенной норвежским и британским флотами, а также рядом компаний, которые специализируются на подводных работах. Первую неделю спасательная операция велась силами Северного флота, и лишь 20 августа допустили норвежцев, которые за сутки смогли вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк субмарины. К тому моменту спасти 23 моряков, остававшихся в девятом отсеке, не представлялось возможным.

Фото: funkys.ru

Весь мир облетели кадры интервью президента Российской Федерации Владимира Путина каналу CNN, который на вопрос ведущего Ларри Кинга о том, что же произошло с подводной лодкой, с улыбкой ответил: "Она утонула".

Секреты гибели "Курска" откроют только к 2030 году – об этом в министерстве обороны РФ сообщили к пятнадцатилетию трагедии.

"В соответствии с российским законодательством через 30 лет после ЧП может быть организована комиссия, которая определит возможность снятия грифа секретности с данных о гибели подводной лодки "Курск", — заявил начальник Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков.

Более разговорчивыми оказались участники операции. Накануне дня памяти командир спецотряда водолазов, капитан 1-го ранга Андрей Звягинцев, рассказал российским журналистам о том, что увидел во время спуска под воду к затонувшей атомной подлодке.

"Внутри все было перевернуто. На местах остались только закрепленные приборы. Везде на стенах черные разводы. Видно было, что вода несколько раз то заполняла отсеки, то, наоборот, спадала. Безжизненный корпус, а не боевое судно", — рассказал Звягинцев.

Через год после гибели лодку разрезали и подняли по частям, после чего утилизировали.

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