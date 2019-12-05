Часть большой войны или частный случай: что означает заявление Володина об Украине

Языковой и территориальный вопрос - острая тема для Украины. Как ее использует Кремль и к чему это может привести

Вячеслав Володин / Фото: сайт Госдумы РФ

Реклама

Языковой вопрос – козырь, который любит разыгрывать Россия для агрессии против Украины. Защита этнической группы – причина, которой РФ оправдывает, к примеру, аннексию Крыма. Поэтому, когда российская сторона в очередной раз тянется к рукаву за затертым "набором козырных тузов", в Украине этот жест легко распознают и реагируют. Так вышло и с новым заявлением главы Госдумы РФ Вячеслава Володина. Что это – акт агрессии или просто попытка "надавить на больное", – разбираемся вместе с экспертами.

Защита меньшинств и выход "на бис"

Внимание Володина к нацменьшинствам в Украине началось с внимания Украины к кадровой политике России в ООН. Во время выступления на форуме ООН по вопросам нацменьшинств российская делегация дала слово Руслану Бальбеку – представителю госдумы РФ от незаконно захваченного Крыма, что вызвало возмущение украинских делегатов.

"На прошлой неделе состоялся форум меньшинств ООН, на который Россия, очевидно, возлагала некоторые надежды, в рамках так называемой защиты угнетенных групп в Украине. Там сорвали ряд выступлений пророссийских фейковых общественников и липового члена Российской делегации – господина Бальбека, коллаборанта из Крыма. Это вызвало достаточно бурную реакцию в российских политических кругах, и вот господин Володин как раз сделал заявление, которым он очень жестко пообещал вмешиваться во внутренние дела Украины, пообещал всячески поддерживать якобы существующий в Украине этнический сепаратизм, а также высказывал возмущение так называемым "угнетением малых народов", которые, по мнению Володина, есть в Украине. Международное право не знает о существовании "малых народов", а Володин знает", – вспоминает бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что позиция Киева "может привести к выходу из состава Украины ряда областей" восприняли настороженно даже в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал его как "оценочное", и уточнил, что политику РФ определяет Путин, а не Володин. Экс-постпред президента в Крыму Борис Бабин не верит в оправдание Пескова, и утверждает, что полномочия Володина позволяют говорить подобное:

"Это было настолько по-расистски и по-шовинистски, что господина Володина был вынужден откорректировать пресс-секретарь российского президента Песков. Он на следующий день заявил, что Володин якобы не представлял государство Россия, хотя это ложь – он в силу своих полномочий сделал официальное заявление, отраженное на сайте парламента и опубликованное в ТАСС. Теперь мы видим, что на это официальное заявление главы Госдумы есть такая же реакция партнеров России – венгров. По линии межпарламентского взаимодействия они заняли откровенно антиукраинскую позицию, что достаточно интересно", - говорит Бабин.

Как бы там ни было, но уже на этой неделе Володин повторил свое заявление снова. Председатель Госдумы РФ заявил, что парламенты России и Венгрии вместе будут защищать права нацменьшинств в Украине. Впрочем, МИД Украины не получил подобных подтверждений от официального Будапешта.

"Наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", – говорится в сообщении МИДа.

В таком случае, вопросов только больше. И главный: почему спикер Госдумы РФ делает такие резкие заявления, в преддверии встречи в Париже?

Коалиция "Польша-Румыния-Венгрия-Россия"

Экс-народный депутат и руководитель Центра изучения России и оккупированных территорий Вадим Денисенко уверен, что происходящее – часть работы над союзной "осью" из четырех государств, которая создается уже 10 лет, но до сих пор не работает:

"На данном этапе это четкое расшатывание ситуации, мы должны понимать, что притеснений нацменьшинств в Украине не существует. Есть решения целого ряда европейских институтов, которые объясняли, что закон об образовании никак не притесняет права нацменьшинств в Украине. Пробуют ли россияне создать коалицию "Польша-Румыния-Венгрия-Россия" в вопросе влияния на некоторые территории Украины? – Да, они это пробуют делать начиная с 2008-2009 годов. В принципе, до сих пор им удавалось лишь делать некоторые заявления от имени Венгрии. Пока ни румыны, ни поляки не занимают агрессивной позиции. Но то, что они будут пытаться создавать подобную коалицию – я в этом уверен. Ответом на эту коалицию может быть только сильное государство. Если мы поставим достаточно жестко на место и Володина, и Венгерский парламент, то дальше заявлений не пойдет", - говорит Денисенко.

"Путин – это Россия, но Путин – не Володин"

Политолог Владимиром Фесенко считает, что заявление Володина – частное заявление чиновника, которое идет вразрез с официальной стратегией Кремля

"Я думаю, не нужно искать глубокий смысл в заявлениях Володина. Такие заявления звучали раньше, и они будут звучать дальше. Мне кажется, это проявления специфической личной позиции Володина, который, к слову, не влияет на переговорный процесс в Нормандском формате. Он не последнее лицо в России, но известен своими специфическими заявлениями. Однажды, например, он сказал "Путин – это Россия". Согласно этой логики, не будет Путина, не будет России. Посмотрим, может, подтвердится его прогноз.

Фесенко уверен, что политика Путина сейчас направлена на примирение с Западом, а не на разжигание конфликта. А слова Володина выбиваются из этой стратегии:

"Хотя Володин говорит, что Путин – это Россия, но Володин – это не Путин. Чтобы не началась шизофрения, не нужно воспринимать каждое заявление чиновника как сигнал. Я не вижу в этом заявлении руководства к действию. Путин демонстрирует сейчас другие намерения – он хочет примирения с Западом. Любые новые агрессивные действия на Донбассе или в другом регионе могут порвать тактику Путина. Не нужно видеть в этом заявлении Володина новую российскую политику или подготовку к военным действиям на Донбассе. Риски эскалации военных действий на Донбассе всегда будут. На встрече в Париже "прорыва" там не будет, но будет некий процесс по части деэскалации конфликта. Поэтому не нужно Володина воспринимать как некий "голос Кремля", в данном случае, это характерная позиция для нынешних российских элит, но политика России имеет несколько иной характер. Она остается имперской, но Путин ищет варианты примирения с Западом и не в его интересах начинать новые агрессивные авантюры", - говорит Фесенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Россию могут не допустить к саммитам "Большой семерки".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама