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Часть Петербурга оказалась затоплена после дождя

9 июля, 15:26

В водоканале обещают, что в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти

Фото: twitter.com/spbnews_ru
Фото: twitter.com/spbnews_ru.

Несколько улиц в Петербурге во вторник оказались затопленными после дождей. В частности, залитыми водой оказались основные трассы на севере города, в Выборгском районе – проспекты Энгельса и Луначарского, Парашютная улица.

Службы такси стали отказываться от заказов, получая адрес клиента из этого района города. Людям говорят, что не смогут приехать, "потому что на дороге нет слива".

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщает, что во вторник в городе идут ливни, которые вызвали локальные подтопления в разных районах.

"На данный момент наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Выборгском районе – там количество осадков за 20 минут в пиковом значении достигло показателя 15,12 мм", – говорится в сообщении. "Водоканал Санкт-Петербурга" вывел на улицы дополнительные бригады.

Предприятие сообщает, что специалисты предварительно провели обходы ливневой канализации, в том числе, в Выборгском районе, и устранили локальные засоры на канализационных сетях.

"Учитывая исправность всех ливневок, подтопления не будут продолжительными, и в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти", – подчеркивается в релизе.

По данным ГУПа, подтопления образовались на пересечении проспектов Королева и Сизова, а также на перекрестке Феодосийской улицы и улицы Жукова. Зафиксированы подтопления на Парашютной улице – это происходит из-за перепада высот. Есть также заявки от жителей Светлановской площади – там к скоплению воды могла привести интенсивность осадков при загруженности проезжих частей, сообщает "Водоканал".

Ранее мы писали о том, что Санкт-Петербург может уйти под воду.

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Тег Санкт-Петербург, дожди, затопление

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Источник:

Интерфакс

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