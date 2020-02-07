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"Че за х**нь": портрет Путина в лифте вызвал нецензурную реакцию россиян

7 февраля, 21:29

Пранкеры разыграли около 20 людей разного возраста

Видео: https://www.youtube.com/channel/Блог Бабули

В одном из московских домов российские пранкерыповесили в лифте портрет президента РФ Владимира Путина, а потом сняли на камеру реакцию жильцов.

Видео опубликовали на Youtube-канале "Блог бабули". Автор идеи – блогер Башир Дохов, который появился в начале видеоролика.

Заметим, что у жителей многоэтажки портрет Путина не вызвал восторга, но многие из местных жильцов не сдерживались в использовании брани при виде российского президента.

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Пранкеры разыграли около 20 людей разного возраста.

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"Твою мать... ох**нели"; "Чё, серьезно что ли, чё за х**нь..", "Ой ёп твою б**ть"; "Это че за г*вно", "What the f*ck. Вы чё, издеваетесь? А куда обратиться, я не хочу вот это вот смотреть", – эмоционально говорили жители.

"Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта", – были даже такие комментарии от жителей дома.

Напомним, что в Кремле испугались коронавируса и всех гостей Путина проверяют тепловизором. В Федеральной службе охраны сообщили, что досмотр приминятеся ко всем, кто приходит в Кремль.

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Источник: Сегодня

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