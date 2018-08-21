Человек из второго ряда: эксперт объяснил, почему Путин не является альфа-самцом

Для остальной стаи он лидер, но в своей патриархальной группе он – один из равных

Президент РФ Владимир Путин неуютно чувствует себя на людях, а больше склонен к кулуарным договоренностям, подковерным играм и интригам. Он не демонстрирует повадки альфа-самца и у него нет харизмы.

Об этом психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал в интервью "Апострофу".

"У него были какие-то увлечения дзюдо, но, по-моему, они проявились на парочке фотографий и видео, не более. Его нельзя назвать спортивным товарищем, хотя, конечно же, он регулярно демонстрирует неплохую для своего возраста форму. Тем не менее это не альфа-самец. У него нет проявлений, которые показывают, что он постоянно завоевывает первое место. Его просто ставят на постамент, и он там неплохо стоит", – считает эксперт.

Психолог подметил, что Путин не демонстрирует агрессию.

"Он вообще старается не демонстрировать каких-то сильных эмоций. А вот слабые эмоции – неуверенность, сомнения, у него получаются очень хорошо. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это человек, который на людях чувствует себя неуютно, он больше склонен к кулуарным договоренностям, подковерным играм, интригам. Ему неудобно, когда ему задают острые вопросы, у него нет харизмы, нет стремления завоевать внимание, демонстративно подчинить себе кого-либо", – продолжает Ким.

По его мнению, хозяин Кремля – очень скрытный, это человек из второго ряда.

"Думаю, то, что он стал лидером такой страны, – это больше поведенческий инструмент, основа корпоративного управления. В природе есть случаи, когда патриархальная группа захватывает власть и выдвигает на должность лидера кого-то из своих рядов. Для всей остальной стаи он, безусловно, лидер, а в своей патриархальной группе он – один из равных (либо же первый среди равных). К такой группе никто не имеет права подступаться, они защищают друг друга. Но сигналы власти демонстрирует только одна избранная особь. Причем она может быть какой угодно, главное, чтобы ее поддерживала группа патриархов", – подчеркнул эксперт по невербальной коммуникации.

"Наблюдая за структурой российской политики, я прихожу к выводу, что биосоциальная модель управления в России именно такая. Это патриархальное управление. Есть определенный клан, группа, партия, структура, профессионально подобранный конгломерат людей, которые когда-то вместе что-то пережили, как-то объединились и выдвинули из своей среды наиболее подходящего, зачастую наиболее послушного человека. Такое случалось неоднократно", – подытожил психолог.

Напомним, ранее Ким сравнил Путина со Сталиным и Лениным – тоже невысокого роста, лысоват и мямлит.

А известный немецкий журналист Борис Райтшустер объяснил одну из хитростей Путина. По его словам, президент РФ сумел идеологически поставить себя таким образом, что консерваторы считают его сторонником правых идей, левые – считают коммунистом и сторонником Сталина, а аполитичные священники – полагают хозяина Кремля надеждой христианства.