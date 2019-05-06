"Черный ящик" сгоревшего в Москве самолета поврежден

Регистратор подвергся действию температуры и получил серьезные повреждения

Фото: AFP

Параметрический "черный ящик" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" самолета Superjet, получил серьёзные повреждения, звуковой "черный ящик" в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет.

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии",- говорится в сообщении на сайте МАК.

Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных.

"Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа", – говорится в сообщении МАК.

По данным ведомства, комиссия по расследованию подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы комиссии с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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