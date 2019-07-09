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"Червяки вылезают из земли": соцсети высмеяли заявление Путина о вреде ветряков

9 июля, 19:22

Президент России Владимир Путин заявил, что ветряки наносят вред птицам и червякам

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Заявление президента России Владимира Путина о вреде альтернативных источников энергии высмеяли пользователи соцсетей.

В частности, российский президент заявил о вреде ветряков.

"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", – сказал Путин.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на подобные заявления.

"Это кремлевские червяки трясутся что страна-бензоколонка скоро обанкротится", – написал пользователь Догоняй! Е7Ы09

"Червяков вспомнил....Еще бы глистов своих любимых пожалел… А когда вы леса вырубаете под ноль, вы много о птицах и животных думаете??!!! Реки засоряете отходами – рыба дохнет! Мусорными свалками людей травите! Птиц он пожалел!", – пишет Светлакова Юлия.

"Червяки заждались уже и вылезли посмотреть, где же он", – шутит Вайло с горы.

"Комфортно ли будет кремлежуликам если энергия станет более дешевой?", - задается ШизилиадаПутятишна.

"Еще одно подтверждение усугубляющейся шизофрении кремлевского фюрера)", - считает SoundMan.

"Ботоксом можно подправить лицо, но мозг не поправишь", – отметил Питерский пенсионер.

Ранее журналисты и пользователи соцсетей, которые следили за ходом очередной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимира Путина, подловили его на лжи либо незнании данных о собственном государстве.

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Тег Россия, Путин, соцсети

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