Четырем украинцам грозит 22 года тюрьмы в России

Вскоре после того, как в России арестовали украинского дезертира, в стране-агрессоре задержали еще четырех граждан Украины.

Как сообщили 26 февраля в Министерстве внутренних дел РФ, украинцев арестовали во Владимирской области РФ за то, что они якобы с начала 2018 года по сентябрь 2019-го синтезировали наркотики.

Сообщается об изъятии около тонны синтетического наркотика альфа-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.

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Кроме того, следователи изъяли больше 80 единиц лабораторного оборудования, включая два 100-литровых химических реактора, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны.

Кроме четырех украинцев, которых обвиняют якобы в изготовлении наркотиков, также были арестованы еще шестеро "межрегиональных курьеров".

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В связи с этим были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ), максимальное совокупное наказание по которым – 22 года лишения свободы.

Напомним, ранее руководитель "Объединения родственников политических узников Кремля" и брат бывшего политзаключенного Игорь Котелянец рассказал о тысячах уголовных дел, которые Россия возбудила в отношении украинских граждан.

Также, как мы сообщали, с марта 2020 года украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. Возвращаться граждане смогут и по внутренним паспортам.

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