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Чиновники крымского "Минздрава" попали в ДТП под Москвой: есть жертвы

31 октября, 05:38

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей «министра здравоохранения» Крыма

/ Фото: Pixabay

Трое чиновников "министерства здравоохранения" Крыма попали в ДТП в Московской области России.

Один из них скончался.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей "министра здравоохранения" Крыма.

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Ранее местные медики опубликовали в социальных сетях информацию о том, что 29 октября погиб директор "ГБУ "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Иван Сагайдак.

"Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное неважно", – сообщил в Faceboo директор одного из крымских "медцентров" Рустам Гильмутдинов.

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"Министр здравоохранения" Крыма Игорь Чемоданов отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию СМИ, отметив, что "все будет опубликовано на сайте" "правительства республики".

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Россия авария ДТП Москва Крым чиновники Минздрав

Источник: Интерфакс

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