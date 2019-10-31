Чиновники крымского "Минздрава" попали в ДТП под Москвой: есть жертвы

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей «министра здравоохранения» Крыма

/ Фото: Pixabay

Трое чиновников "министерства здравоохранения" Крыма попали в ДТП в Московской области России.

Один из них скончался.

Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей "министра здравоохранения" Крыма.

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Ранее местные медики опубликовали в социальных сетях информацию о том, что 29 октября погиб директор "ГБУ "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Иван Сагайдак.

"Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное неважно", – сообщил в Faceboo директор одного из крымских "медцентров" Рустам Гильмутдинов.

"Министр здравоохранения" Крыма Игорь Чемоданов отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию СМИ, отметив, что "все будет опубликовано на сайте" "правительства республики".

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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