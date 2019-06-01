Число пострадавших при взрывах на военном заводе в России превысило 40

Полтора десятка человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести

Число пострадавших после взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске Нижегородской области РФ возросло до 42 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Ранее сообщалось, что пострадали 38 человек (четверо тяжелых, 25 средних и 9 легких).

В результате взрыва были выбиты стекла в радиусе трех километров. Инцидент произошел на заводских территориях, однако была затронута и окраина города.

А губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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