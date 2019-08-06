Фото: REUTERS/Dmitry Dub

Число пострадавших при взрыве на военных складах в России выросло https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA 2019-08-06T03:56:05+03:00 Россия Госпитализированы четыре человека

Четыре человека госпитализированы после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край), всего к медикам обратились 10 человек, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава во вторник.

"Госпитализированы четыре человека, имеется информация, что один из пострадавших с помощью санавиации направлен в Красноярск. Еще шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек", - сказал представитель ведомства, не уточняя характер травм потерпевших.

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Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек, четверо из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, МЧС сообщает об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

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