Число пострадавших при взрыве на военных складах в России выросло

Четыре человека госпитализированы после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край), всего к медикам обратились 10 человек, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава во вторник.
"Госпитализированы четыре человека, имеется информация, что один из пострадавших с помощью санавиации направлен в Красноярск. Еще шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек", - сказал представитель ведомства, не уточняя характер травм потерпевших.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек, четверо из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, МЧС сообщает об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.
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