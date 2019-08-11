Число преступлений в Росгвардии резко выросло за год

СМИ обнародовали антирейтинг российских силовиков по уровню и росту преступности

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Росгвардия, которая ранее опозорилась при облаве на преступников, по итогам 2018 года стала лидером по увеличению количества преступлений, совершенных российскими силовыми органами, – за год рост составил 277%.

Об этом сообщают "Новые известия" со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ.

Издание напоминает, что сотрудники Росгвардии имеют право досматривать вещи любых прохожих, беспрепятственно копаться в телефонах граждан и не представляться при обращении к ним.

В целом количество предварительно расследованных преступлений, совершенных российскими силовиками, существенно сократилось в 2018 году по сравнению с 2017-м – с 12 009 до 7005. Больше всего преступлений совершили сотрудники органов внутренних дел (3819), а Росгвардии – 83 (на девятом месте антирейтинга).

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Однако по росту количества преступлений росгвардейцы оказались абсолютными лидерами.

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"Преступления сотрудниками правоохранительных органов совершаются каждый день. При этом на заявления о таких фактах реагируют крайне неохотно", – заявил адвокат Максимилиан Буров.

Новости "Сегодня" писали, что группа специального назначения Росгвардии неудачно попыталась задержать владельца автомобиля, уезжающего со стоянки. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на жилых домах.

В субботу, 10 августа, силовики массово задерживали участников акции за честные выборы в Москве. Как это было, смотрите на видео:

Видео: Reuters

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