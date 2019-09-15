Число жертв аварии с автобусом в России возросло

Фото: МЧС РФ

Количество погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля на дороге Ярославль-Иваново в Ярославской области увеличилось до восьми, сообщили в региональном правительстве.

"Стало известно, что женщина 1948 года рождения, доставленная в областную больницу, скончалась", – рассказали в правительстве.

Там также заявили, что родственники погибших в ДТП получат по одному миллиону рублей. Соответствующее распоряжение об оказании материальной помощи подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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Ранее в МЧС подтвердили гибель семи человек в ДТП под Ярославлем. Кроме того, в больнице им. Соловьева сообщили, что семи пострадавшим в ДТП потребовались операции.

14 сентября в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области на дороге Ярославль-Иваново столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате пострадали 29 человек, 21 из них госпитализирован. По данным ГИБДД РФ, столкновение спровоцировал водитель фуры.

Напомним, ранее в России произошло ДТП, в результате которого погибли семеро иностранных граждан и еще восемь попали в больницы. Микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу на трассе М-5 и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате оба автомобиля перевернулись.

Кроме этого, пассажирский автобус Калуш — Ивано-Франковск столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы. Следователи работают на месте происшествия. В полиции сообщили, что водитель фуры разыскан.

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