Число жертв крушения Ан-26 в Сирии выросло

В результате катастрофы транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа.Об этом сообщило министерство обороны России. Все погибшие были военнослужащими.

Минобороны ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы.

Telagram-канал Mash сообщил подробности падения.

"Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг. Тело командира — майора Смирнова — до сих пор не удалось найти. При нем был полный полетный лист — список тех, кто находился на борту", — говорится в сообщении.

Основная версия крушения — ошибка пилотирования.

Журналист Семен Пегов пишет, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии в том числе были и бойцы ЧВК "Вагнер".

Также он отмечает, что по неподтвержденной информации погиб генерал-майор Еремеев В. В.

Напомним, ранее о крушении самолета сообщило Минобороны. В ведомство добавили, что самолет не был сбит.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим.