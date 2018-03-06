Число жертв крушения Ан-26 в Сирии выросло
Минобороны РФ ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы
В результате катастрофы транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа.Об этом сообщило министерство обороны России. Все погибшие были военнослужащими.
Минобороны ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы.
Telagram-канал Mash сообщил подробности падения.
"Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг. Тело командира — майора Смирнова — до сих пор не удалось найти. При нем был полный полетный лист — список тех, кто находился на борту", — говорится в сообщении.
Основная версия крушения — ошибка пилотирования.
Журналист Семен Пегов пишет, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии в том числе были и бойцы ЧВК "Вагнер".
Также он отмечает, что по неподтвержденной информации погиб генерал-майор Еремеев В. В.
Напомним, ранее о крушении самолета сообщило Минобороны. В ведомство добавили, что самолет не был сбит.
Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.
Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим.