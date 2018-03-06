Число жертв крушения Ан-26 в Сирии выросло

Сегодня, 20:32

Минобороны РФ ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы

Фото: progress. online
Фото: progress. online

В результате катастрофы транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа.Об этом сообщило министерство обороны России. Все погибшие были военнослужащими.

Минобороны ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы.

Telagram-канал Mash сообщил подробности падения.

"Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг. Тело командира — майора Смирнова — до сих пор не удалось найти. При нем был полный полетный лист — список тех, кто находился на борту", — говорится в сообщении.

Основная версия крушения — ошибка пилотирования.

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Журналист Семен Пегов пишет, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии в том числе были и бойцы ЧВК "Вагнер".

Также он отмечает, что по неподтвержденной информации погиб генерал-майор Еремеев В. В.

Напомним, ранее о крушении самолета сообщило Минобороны. В ведомство добавили, что самолет не был сбит.

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. 
Сирия, самолет, погибли, катастрофы, военная прокуратура, Минобороны рф
Источник:

"Сегодня"

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