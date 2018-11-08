Член банды Цапка ел в колонии крабов и красную икру: Переверзин объяснил, как такое возможно

В СМИ второй день широко обсуждают фотографии, на которых осужденный за массовое убийство в станице Кущевской РФ Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок в колонии в Амурской области, жарит шашлык и ест крабов и красную икру.

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту нарушения правил внутреннего распорядка в колонии строгого режима.

ФСИН признала подлинность фотографий, но утверждает, что они сделаны в 2015 году и с тех пор "проблема с „VIP"-камерами в колониях была решена".

"Медуза" спросила у бывшего менеджера компании ЮКОС Владимира Переверзина, отсидел семь лет и два месяца по обвинению в растрате, как работает система снабжения заключенных запрещенными на зоне продуктами и изменилось ли что-то за последние годы.

"Все на зоне зависит от степени самодурства и наглости тюремщиков. Я сидел на трех зонах, там, конечно, такого беспредела [с крабами] не было, но где-то, конечно, и есть. Тайком у нас предоставлялись хорошие условия для каких-нибудь особенных зэков, которые работали комендантами зоны, что-то делали для администрации", – говорит Владимир Переверзин.

По его словам, сотрудники колонии как правило, перекладывают свои обязанности на заключенных. Кто-то за дисциплиной следит, кто-то за промзоной.

"В нашей колонии, допустим, на зэков перекладывалось вообще все; мусора ничего не делали. Этим зэкам предоставлялись какие-то эксклюзивные условия, например отдельное помещение. Люди, которым эти условия тюремщики давали, необязательно плохие", – говорит он. – "У нас в колонии в Мелехово [ИК-6 по Владимирской области РФ] у завхоза клуба тоже был отдельный кабинетик, с кроватью. Он за это организовывал театральные постановки, спектакли, привлекал как-то зэков, договаривался с тюремщиками, чтобы давали поощрения заключенным. Поборы с зэков тоже организовывал — нужно сделать ремонт клуба или добыть музыкальный инструмент. Связываются с родственниками заключенных, которым нужно поощрение или УДО, те затягивают на зону что нужно — краски, лаки, цемент, могут и деньгами".

"Я вполне допускаю, что так [члены "Цапковских"] там и живут — за деньги прикрутили кого-то из мусоров. Вообще, бессовестные зэки очень хорошо себя чувствуют в колонии — подлые, физически сильные, они там превращаются в помощников администрации, других зэков прессуют, издеваются, пытают, поэтому они очень востребованы", – поясняет Переверзин.

Он также пояснил, как технически устроить застолье.

"Вы договариваетесь с оперативником — это сотрудники колонии, которые непосредственно следят за зэками, — он дает номер своей [банковской] карточки или карточки своих родственников на свободе, твои родственники переводят туда деньги, и дальше ты заказываешь [шашлык и крабов]. Родственники оперативника покупают то, что нужно, передают, я думаю, оперативникам, а те заносят все это на зону. Сколько это конкретно стоит, сложно сказать. Но не сотни тысяч рублей. Можно отталкиваться от зарплаты сотрудников — оперативник получает тысяч двадцать. Я думаю, родственники собрали эту передачку — крабы, мясо, баул этот — и заплатили оперативнику тысяч двадцать за то, что он там привез передачу, "заплатили за ноги", как говорят", – говорит он.

По мнению Переверзина, не в каждой зоне можно так договориться.

"Когда я сидел на строгом режиме [в Мелехово], там был относительный порядок; какие-то крабы или спиртное — такого не было. Но все зависит от конкретной колонии", – рассказывает он.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год – за время, которое банда действовала в станице Кущевской, – ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки – Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В начале июля 2014 года он неожиданно умер в медчасти СИЗО N1 Краснодара.

Напомним, из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Инцидент произошел ранним утром 17 июля, о чем сообщили в пресс-службе областной полиции.

Также мы писали, как во время проверки Генпрокуратуры колоний Запорожской области оказалось, что некоторые заключенные отбывают срок в комфортных условиях, употребляя наркотики в "вип-камерах".