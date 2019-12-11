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ЧП с пассажирским самолетом в России: у лайнера в воздухе отказал двигатель

11 декабря, 02:56

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту

Фото: skyships.ru

Фото: skyships.ru

Самолет Як-42, летевший из Уфы в Нижневартовск, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной экстренной посадки стал отказавший третий двигатель. На борту авиалайнера находилось 73 пассажира. После выработки топлива самолет авиакомпании "КрасАвиа" успешно сел в аэропорту вылета, в результате никто не пострадал.

Отмечается, что рейс, которым летел самолет, чартерный и выполняется всего раз в месяц. По факту произошедшего прокуратура проведет проверку.

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Напомним, не так давно самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

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Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

А в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке.

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Россия самолет двигатель экстренная посадка

Источник: ТАСС

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