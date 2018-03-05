Что будет, если Россию отключат от Интернета: у Путина дали ответ

Россия готова запустить свой Интернет в случае отключения ее от "мировой паутины" и для этого есть все технические возможности.

Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, передает НТВ.

По его словам, если Запад захочет отключить Россию от сети Интернет, страна к подобному развитию событий будет готова.

"В целом технически и программно у нас есть координационный центр доменов, на котором есть программное обеспечение. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Да, кто-то домены свои хостил за рубежом, поэтому они как-то будут испытывать некоторые трудности. Всегда найдется ситуация, при которой вам могут сказать: а вот теперь у вас в Крыму не работает Google, Microsoft. И вы скажете: как же так, у меня там коммерческие банки, связь. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну, примерно как крымская изоляция", – рассказал Клименко.

Советник путина подчеркнул, что в случае отключения, у России будет свой Интернет, как это есть в Америке или Европе.

Напомним, в июле 2017 года Госдума России запретила обходить блокировку сайтов. Выявлять нарушителей среди владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов будут силовики.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости бороться с "деструктивным" влиянием глобальной мировой сети и призвал не прятаться в Интернете за никами.